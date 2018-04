Marroquina presidirá comissão do COI para Jogos no Rio

A ex-atleta marroquina Nawal El Moutawakel, campeã olímpica dos 400 metros com barreiras na Olimpíada de 1984, em Los Angeles, foi nomeada nesta quarta-feira por Jacques Rogge, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), como líder da Comissão de Coordenação para os Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro.

O COI anunciou que a comissão presidida por El Moutawakel contará com mais 17 pessoas, que irão trabalhar junto aos organizadores da competição no Rio, eleita a sede da primeira Olimpíada a ser realizada na América do Sul.

El Moutawakel, que faz parte do COI desde 1998 e foi ministra da Juventude e do Esporte em Marrocos, será a primeira mulher a presidir a Comissão de Coordenação de uma edição de Jogos Olímpicos. Porém, ela já havia liderado a Comissão de Avaliação da Olimpíada de 2012, que será realizada em Londres, e também a de 2016.

"Como uma medalhista de ouro e presidente do Comitê de Avaliação das duas últimas Olimpíadas (eleitas como sede da competição), ela conhece os Jogos por dentro e por fora, está bem inteirada com os organizadores do Rio e tem a experiência e as habilidades de liderança para garantir que o Rio esteja 100% pronto para receber uma fantástica edição dos Jogos em 2016", afirmou Rogge.