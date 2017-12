Marroquino bate recorde em Bruxelas O marroquino Brahim Boulami quebrou hoje o recorde mundial dos 3 mil metros com barreiras, durante o Meeting de Atletismo de Bruxelas - a sexta etapa da Liga de Ouro da Federação Internacional de Atletismo. Boulami completou a prova em 7 min. 55s28, e ficou com a medalha de ouro. O recorde anterior estava em poder do queniano Bernard Barmasai (7:55.72), obtida em 24 de agosto de 1997 em Colonia, na Alemanha.