Marroquino é 1.º caso de doping do Mundial de Atletismo O marroquino Jamal Chatbi é o primeiro atleta flagrado em um exame antidoping na disputa do Mundial de Atletismo, que está sendo realizado em Berlim, desde o último sábado. Ele estava classificado para a final dos 3 mil metros com obstáculos, mas não participou da prova, disputada na tarde desta terça-feira, já que foi retirado da competição.