Marroquino é campeão mundial pela 4ª vez O corredor marroquino Hicham El Gerruj ganhou nesta quarta-feira no Mundial de Atletismo de Paris o seu quarto título mundial consecutivo na prova dos 1.500 metros. El Gerruj resistiu a uma forte pressão do francês Mehdi Baala, campeão da Europa no ano passado em Munique, e conseguiu chegar em primeiro, com o tempo de 3:31.77. O francês foi segundo com 3:32.31 e a terceira posição ficou com o ucraniano Ivan Heshko - 3:33.17.