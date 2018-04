Marroquino El Guerrouj vence os 5.000m O marroquino Hicham El Guerrouj, um dos maiores atletas de meio-fundo dos últimos tempos, conseguiu uma façanha neste sábado ao vencer a prova dos 5.000m, quatro dias após ter levado o ouro nos 1.500, distância na qual é recordista mundial. El Guerrouj, que nunca havia ganho um ouro olímpico, igualou o feito do mito finlandês Paavo Nurmi, que também venceu os 1.500 e os 5.000 na Olimpíada de 1924, em Paris. El Guerrouj ganhou com o tempo de 13min14s39, enquanto o etíope Kenenisa Bekele (recordista mundial com 12min37s35) levou a prata com 13min14s59 3. O bronze ficou com o queniano Eliud Kipchoge, que completou a distância em 13min15s10. O marroquino disse que, após os Jogos de Atenas, quer passar a correr a maratona.