Marroquino: melhor marca do ano nos 1.500 O corredor marroquino Hicham El Guerruj estabeleceu nesta sexta-feira, durante o Meeting de Atletismo de Bruxelas, a melhor marca do ano para os 1.500 metros. Ele cobriu a distância com o tempo de 3:28.40 e superou sua própria marca - 3:29.13 - conseguida no dia 15 de agosto, no Meeting de Zurique, na Suíça. A exemplo do que ocorreu no Mundial de Paris, El Guerruj chegou à frente do francês Mehdi Baala, que fez 3:28.98 e terminou a prova na segunda colocação. Com o tempo de 3:30.72, o queniano Paul Korir foi o terceiro colocado.