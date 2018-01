Marroquino vence Maratona de Londres O marroquino Abdelkader El Mouaziz venceu pela segunda vez, neste domingo, a Maratona de Londres - a primeira vitória foi em 1999 - com o tempo de 2h7m11s. O queniano Paul Tergat chegou em segundo lugar, com 2h08m15s. Em terceiro ficou o português Antonio Pinto, com 2h09m36s. O recorde da prova ainda pertence a Antonio Pinto, que em 2000 venceu a competição com o tempo de 2h06m36s. Entre as mulheres, a etíope Derartu Tulu, bicampeã olímpica dos 10.000 metros, ganhou sua primeira maratona, com 2h23m57s.