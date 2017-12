Marroquino vence maratona no Mundial O marroquino Jaouad Gharib venceu neste sábado a prova de maratona no Mundial de Atletismo, disputado em Paris. Com o tempo de 2h08m31, ele superou o espanhol Julio Rey (2h08m38) e o italiano Stefano Baldini (2h09m14) e ficou com a medalha de ouro.