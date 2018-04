Marta e Cristiane voltam à seleção de futebol feminino

Contando com Marta e Cristiane, além de outras sete jogadoras que não puderam disputar o Pan de Guadalajara, Jorge Barcellos anunciou uma lista com 22 nomes nesta quarta-feira. Esse será o grupo que representará o Brasil na disputa do Torneio Internacional Cidade São Paulo, marcado para acontecer entre os dias 8 a 18 de dezembro, no Estádio do Pacaembu, na capital paulista.

A outra novidade na lista de Jorge Barcellos foi a presença da lateral Rafaelle, de apenas 20 anos, que joga nos Estados Unidos e vai defender a seleção principal pela primeira vez na carreira. Junto com as demais convocadas, ela se apresenta no dia 4 de dezembro, quando o Brasil inicia rápida preparação antes da estreia no torneio, no qual enfrentará Dinamarca, Chile e Itália.

Jorge Barcellos já esteve no comando da seleção brasileira, entre 2006 e 2008, saindo justamente para a entrada de Kleiton Lima, a quem agora ele substitui. Dessa vez, o treinador assume o cargo com o objetivo de conquistar a medalha de ouro na Olimpíada de Londres, no ano que vem - nos Jogos de Pequim, em 2008, o Brasil também estava sob o seu comando e ficou com a prata.