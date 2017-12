Marta faz errata e quer Jogos em 2012 A prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, fez uma correção quanto a pretensão da cidade em ser a sede dos Jogos Olímpicos e afirmou o interesse em abrigar as disputas de 2012. Durante a abertura do seminário sobre candidaturas para os jogos olímpicos, que está sendo realizado em um hotel na zona sul do Rio, ela havia dito que a capital paulista iria concorrer aos Jogos de 2016. "Gostaria de fazer uma correção e afirmar que a cidade de São Paulo é candidata aos Jogos Olímpicos de 2012, antes havia dito que seríamos candidatos para as disputas de 2016", frisou Marta, nesta segunda-feira à tarde, ao participar de uma cerimônia na Assembleia Legislativa do Rio, onde foi agraciada com a medalha Tiradentes.