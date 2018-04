Marta faz três gols e garante Brasil em decisão de torneio

O talento de Marta foi fundamental para classificar o Brasil antecipadamente para a decisão do Torneio Internacional de Futebol Feminino, que está sendo realizado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Neste domingo, a craque marcou todos os gols da seleção na vitória por 3 a 2 sobre os Estados Unidos.

Como havia goleado a Argentina por 4 a 0 na primeira rodada, na última quarta-feira, o Brasil chegou aos seis pontos e se garantiu na decisão da competição amistosa com uma rodada de antecedência. Já os Estados Unidos, com um ponto, estão em terceiro lugar, mas ainda com chances de classificação para a final.

O início da partida foi péssimo para o Brasil no Mané Garrincha. A equipe dirigida por Vadão sofreu o primeiro gol aos cinco minutos, marcado por Carli Lloyd. Logo depois, aos oito minutos, Megan Rapinoe fez 2 a 0 para as norte-americanas.

Depois disso, porém, Marta brilhou. Após atuação discreta na partida com a Argentina, a craque iniciou a reação do Brasil ao marcar o seu primeiro gol no torneio aos 18 minutos. E ela voltou a brilhar na etapa final, quando marcou aos nove e novamente aos 18 minutos, virando o placar da partida por 3 a 2.

Com o placar favorável ao Brasil, Vadão até se deu ao luxo de sacar Marta nos minutos finais da partida. E a craque saiu de campo ovacionada pelos torcedores que foram acompanhar o jogo com os Estados Unidos no Mané Garrincha.

Também neste domingo, a China massacrou a Argentina por 6 a 0, com todos os gols da partida saindo no segundo tempo. Zhang Rui foi o principal destaque ao anotar três vezes para a equipe asiática, que ocupa a vice-liderança do Torneio Internacional de Futebol Feminino, com quatro pontos. A Argentina, goleada por China e Brasil, ainda não pontuou e está na lanterna, sem chances de classificação para a final.

A competição amistosa em Brasília prossegue na próxima quarta-feira com a disputa da última rodada da fase de classificação. Os Estados Unidos vão enfrentar a Argentina às 19h20. Depois, às 21h50, o Brasil medirá forças com a China.

O Torneio Internacional de Futebol Feminino é realizado desde 2009 no Brasil e foi vencido em quatro oportunidades pela seleção - 2009, 2011, 2012 e 2013. O Canadá, em 2010, é outro vencedor da competição amistosa.