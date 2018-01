Marta fora da primeira temporada de treinos para o Pan A meia-atacante Marta, melhor jogadora do mundo em 2006, não vai participar da primeira temporada de treinos da seleção feminina para os Jogos Pan-Americanos do Rio. O técnico Jorge Barcellos convocou 25 atletas, mas a principal estrela do futebol feminino brasileiro não foi liberada por seu clube, o Umea IK, porque o Campeonato Sueco feminino começa na próxima quarta-feira - o time, campeão nacional, conquistou no último domingo a Supercopa da Suécia, ao vencer o Linköpings por 3 a 1. A primeira temporada de treinos para o Pan será realizada na Granja Comary, em Teresópolis, de 16 a 30 de abril, apenas com atletas que atuam no Brasil - Pretinha e Cristiane, outras jogadoras atuam no exterior, também ficaram de fora. Para Barcellos, o Pan será uma chance de aumentar a visibilidade do futebol feminino no Brasil. "É uma grande oportunidade que a gente tem de mostrar que o futebol feminino está em transformação e pode um dia chegar ao topo", disse. Vai ser uma grande vitrine para as jogadoras e para todos os que estão envolvidos no trabalho." Uma das convocadas nesta quarta-feira foi a volante Daniela Alves, que já tinha compromisso para o dia 21 de abril: foi chamada para defender a seleção da Fifa que enfrenta a China, uma das potências da modalidade e sede da próxima Copa do Mundo, em setembro - a partida será um dos eventos na festa do sorteio dos grupos, e Daniela será a única brasileira na partida. As jogadoras convocadas são: Goleiras - Bárbara (Recife), Thaís (Salto Ceunsp-SP) e Eduarda (Pelotas-RS) Zagueiras - Juliana Cabral (Motorola-SP), Kalandrine (Santos-SP), Aline (Unisantana-SP), Mônica (sem clube), Renata Diniz (Cepe de Caxias-RJ) e Tania (Saad-SP) Laterais - Daniele (Cepe de Caxias-RJ), Danieli (Santos-SP), Bagé (Botucatu-SP) e Michele (Botucatu-SP) Volantes - Renata Costa (Botucatu-SP), Ester (Cepe de Caxias-RJ), Francielle (Santos-SP) e Daniela Alves (Saad-SP) Meio-campistas - Fabiana (Motorola-SP), Grazielle (Botucatu-SP) e Raquel (Cepe de Caxias-RJ) Atacantes - Maurine (Cepe de Caxias-RJ), Geovania (Saad-SP), Formiga (Saad-SP), Paula (Cepe de Caxias-RJ) e Erika (Santos-SP)