Marta: que vença o ?melhor dossiê? A prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, adotou um tom cordial na véspera da realização da assembléia que vai indicar a cidade brasileira que será candidata à sede dos Jogos Olímpicos de 2012. ?Esperamos que a cidade com melhor dossiê, que é o de São Paulo, vença.? Nas últimas semanas, César Maia, prefeito do Rio, e Marta Suplicy deixaram o fair-play de lado e passaram a brigar pesado para conquistar o apoio e os votos dos integrantes da assembléia do Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Neste domingo, porém, o discurso da prefeita foi mais ameno que o da secretária municipal de Esportes, Lazer e Recreação de São Paulo, Nádia Campeão, que voltou a criticar o projeto do Rio. ?Tecnicamente, o dossiê é muito fraco. É inaceitável cometer os erros que constam dele?, ressaltou. A secretária e a prefeita Marta passaram a tarde de ontem no auditório do BNDES, no Rio, ensaiando o discurso e a apresentação que serão feitos na assembléia do COB para defender a candidatura de São Paulo. Por ordem de sorteio, o Rio será o primeiro a usar os 60 minutos da apresentação ? os representantes de uma cidade não poderão estar no auditório durante a exibição da outra. Cada delegação terá 48 pessoas, entre políticos, empresários e esportistas de destaque. Segundo Nádia, o resumo de São Paulo destaca o porte da maior cidade do Brasil, além de seu potencial econômico e financeiro. ?Confiamos muito no nosso projeto técnico, que foi bem-feito, discutido com os setores de hotelaria, transporte, segurança...? Nádia aproveitou para criticar o fato de a Prefeitura do Rio ter aproveitado o dossiê da derrotada candidatura aos Jogos de 2004, que ?não espelha mais a realidade da cidade?. ?Foi descuido, tudo feito às pressas. Aqui, ainda podemos relevar, mas na etapa internacional não vai ter colher de chá.?