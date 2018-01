Martin Lel vence Maratona de Londres; Marilson é oitavo Numa disputa emocionante, o atleta queniano Martin Lel venceu neste domingo a Maratona de Londres, com um tempo de 2h07min41, sua segunda vitória na competição, após a obtida em 2005. Ele derrotou no sprint final o marroquino Abderrahim Goumri, que fez 2h07min44. O brasileiro Marilson dos Santos, que acompanhou os líderes lado a lado durante boa parte da prova, caiu no final e marcou o oitavo tempo, com 2h08min37. O resultado, no entanto, melhorou em 11 segundos a melhor marca obtida pelo brasileiro em Londres. No ano passado, Marilson foi campeão da Maratona de Nova York. Vencedor de 2006, o queniano Félix Limo (2h07min47) foi o terceiro, seguido pelo campeão mundial, o também marroquino Jaouad Gharib (2h07min54). Veterano, o etíope Haile Gebreselassie, de 34 anos, abandonou a prova depois do quilômetro 30. Já o queniano Paul Tergat ficou em sexto. Ao todo, 35 mil atletas percorram as ruas de Londres e cruzaram a linha de chegada ao som do Big Ben - os maratonistas também sofreram com o calor e por várias oportunidades pararam nos postos para beber água. Chinesa vence entre as mulheres A atleta chinesa Chunxiu Zhou, de 28 anos, venceu a prova feminina da Maratona de Londres com um tempo de 2h20min38, na frente da etíope Gete Wami e da romena Constantina Tomescu. Zhou, que chegou à competição com uma marca pessoal de 2h19min51, conseguiu com sua vitória uma boa dose de moral para a maratona olímpica de Pequim 2008, onde confia em vencer sob os olhares de seus compatriotas. Atual campeã dos Jogos Asiáticos, Zhou se tornou conhecida mundialmente em 2005, ao correr quatro maratonas abaixo de 2h30min. Classificação da prova masculina: 1.º Martin Lel (Quênia) - 2h07min41 2.º Abderrahim Goumri (Marrocos) - 2h07min44 3.º Felix Limo (Quênia) - 2min07s47 4.º Jaouad Gharib (Marrocos) - 2min07s54 5.º Hendrick Ramaala (África do SUl) - 2min07s56 6.º Paul Tergat (Quênia) - 2min08s05 7.º Ryan Hall (Estados Unidos) - 2min08s24 8.º Marilson dos Santos (Brasil) - 2min08s37 9.º Dan Robinson (Inglaterra) - 2min14s14 10.º Andi Jones (Inglaterra) - 2min17s49 Classificação da prova feminina: 1.º Chunxiu Zhou (China) - 2h20min38 2.º Gete Wami (Etiópia) - 2h21min45 3.º Constantina Tomescu-Dita (Romênia) - 2h23min55 4.º Salina Kosgei (Quênia) - 2h24min13 5.º Lornah Kiplagat (Holanda) - 2h24min46 6.º Mara Yamauchi (Inglaterra) - 2min25s41 7.º Benita Johnson (Austrália) - 2h29min47 8.º Liz Yelling (Inglaterra) - 2h30min44 9.º Inga Abitova (Rússia) - 2h34min25 10.º Berhane Adere (Etiópia) - 2h39min11