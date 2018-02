Martina Hingis arrasa sul-coreana no Japão A tenista suíça Martina Hingis, ex-número 1 do mundo, arrasou nesta quarta-feira a sul-coreana Cho Yonn Jeong, pela primeira rodada do Pan Pacific, disputado no Japão, por 2 sets a 0, com duplos 6/0, em 33 minutos de jogo. "Foi um bom começo", declarou Hingis - que já ganhou o Pan Pacific por 4 oportunidades (em 1997, 1999, 2000 e 2002) - que começou bem sua caminhada para mais uma final do Torneio, que distribui cerca de 1 milhão de euros em prêmios. A tenista suíça retornou ao tênis no último mês e chegou às quartas-de-final do Aberto da Austrália, seu primeiro Gran Slam desde 2002, quando foi obrigada a se afastar do tênis devido a seguidas contusões no tornozelo. Ainda pela primeira rodada, a australiana Samantha Stosur derrotou a japonesa Aiko Nakamura por 2 sets a 0, (6/1 e 6/3). A russa Elena Likhovtseva eliminou a japonesa Shinobu Asagoe por 2 a 0, parciais de 6/3 e 6/2. E também por 2 a 0, a checa Klara Koukalova venceu a chinesa Jie Zheng, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/2).