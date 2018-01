Martina Hingis avança à terceira rodada Enquanto o suíço Roger Federer continua seu ?passeio? em Melbourne - venceu o alemão Florian Mayer por 6/1, 6/4 e 6/0, em apenas 1h12min - a também suíça Martina Hingis volta a vencer em sua já impressionante volta ao circuito mundial, depois de três anos de afastamento. A ex-número 1 do ranking feminino não teve dificuldades para superar a finlandesa Emma Laine, por 6/1 e 6/1. Seu próximo desafio, já na terceira rodada do Aberto da Austrália, será diante de Iveta Benasova, que nesta quinta-feira derrotou Mary Pierce por 6/3 e 7/5. Outras favoritas do feminino também avançaram em Melbourne, como a belga Kim Clijsters, que superou a chinesa Mong Yuan por 6/4 e 6/2. Amelie Mauresmo venceu a compatriota Emilie Loit, por 7/6 e 6/2, e Anastasya Myskina ganhou de Jamea Jackson por 7/6, 0/6 e 6/3.