Martina Hingis avança às quartas em dia de desistências A suíça Martina Hingis avançou às quartas-de-final do WTA de Montreal, no Canadá, em um dia marcado por desistências de tenistas machucadas e preocupadas com a proximidade do US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada. Na noite desta quinta-feira, Hingis derrotou a eslovaca Daniela Hantuchova por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/4 - e se classificou para enfrentar a russa Svetlana Kuznetsova (cabeça-de-chave número 4), que ganhou da japonesa Ai Sugiyama também por 2 a 0 - com parciais de 6/2 e 7/6 (8/6). A primeira desistência do dia foi a checa Nicole Vaidisova (quinta pré-classificada) na partida contra a australiana Nicole Pratt. Assim, Pratt terá pela frente a russa Dinara Safina, que bateu a norte-americana Shenay Perry por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/3. Outra que se deu bem foi a sérvia Ana Ivanovic (cabeça 13), que nem precisou entrar em quadra para encarar a compatriota Jelena Jankovic, que sentiu uma contusão antes do jogo. Nas quartas, Ivanovic jogará contra a eslovena Katarina Srebotnik, que passou pelo canadense Stephanie Dubois por 2 a 0 (6/3 e 6/2). Ainda pelas oitavas-de-final do torneio, que distribui mais de 1,3 milhões de dólares em prêmios, a russa Anna Chakvetadze eliminou a francesa Nathalie Dechy por fáceis 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/4 - e a israelense Shahar Peer derrotou a francesa Marion Bartoli por 2 a 1 - com parciais de 2/6, 7/5 e 6/4.