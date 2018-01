Martina Hingis bate húngara na estréia em torneio na Índia A suíça Martina Hingis começou a bem a campanha pelo título do WTA de Kolkata, disputado em Calcutá, na Índia. Com muita facilidade, a ex-número 1 do mundo e atual nona colocada no ranking mundial venceu a húngara Melinda Czink por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/2. Na segunda rodada, Hingis terá pela frente a israelense Tzipora Obziler, que derrotou a ucraniana Yulia Beygelzimer também por 2 a 0 - com parciais de 6/2 e 6/3. Em outros jogos do dia, a francesa Aravane Rezai (cabeça-de-chave número 4) ganhou da indiana Ankita Bhambri por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 7/6 (7/3) -, a tailandesa Tamarine Tanasugarn bateu a estoniana Kaia Kanepi por 2 a 1 - parciais de 6/7 (10/12), 7/5 e 6/0 - e a norte-americana Abigail Spears passou por Akgul Amanmuradova, de Uzbequistão, por 2 a 0 (6/3 e 6/4).