Martina Hingis e Henin-Hardenne vencem em Wimbledon Cabeça-de-chave número três, a tenista suíça Martina Hingis estreou nesta terça-feira com vitória no Aberto de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, ao derrotar a ucraniana Olga Savchuk por 2 sets a 0, com duplos 6/2. A ex-número um do mundo já havia conquistado a competição inglesa em 1997. Em outro jogo, a belga Justine Henin-Hardenne, número três do mundo, aplicou um "pneu" na chinesa Yuan Meng e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1. Também por 2 a 0, a russa Svetlana Kuznetsova, cabeça número cinco, passou pela italiana Romina Oprandi, com parciais de 6/3 e 6/2. Já a tenista eslovaca Daniela Hantuchova eliminou a italiana Maria Elena Camerin por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/1. Outros jogos pela primeira rodada de Wimbledon: Kveta Peschke (RCH) 2 a 0 (PRC) Kristina Brandi - 6/3 e 6/0 Tathiana Garbin (ITA) 2 a 1 (ALE) Katie O´Brien - 2/6, 7/6 (7/2) e 6/2 Virginia Ruano Pascual (ESP) 2 a 0 (RCH) Hana Sromova - 6/4 e 6/3 Viktoria Kutuzona (UCR) 2 a 0 Lilia Osterloh (EUA) - 6/4 e 6/3 Eva Birnerova (RCH) 2 a 0 Sofia Arvidsson (SUE) - 6/2 e 6/4 Zheng Jie (CHN) 2 a 0 Iveta Benesova (RCH) - 7/5 e 6/2 Ai Sugiyama (JAP) 2 a 0 (ING) Naomi Cavaday - 6/4 e 7/5 Na Li (CHN) 2 a 0 (FRA) Virginie Razzano - 6/2 e 6/0