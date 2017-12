Martina Hingis ganha fácil na estréia de torneio em Berlim A suíça Martina Hingis estreou com uma fácil vitória no Torneio de Berlim, que distribui mais de um milhão de dólares em prêmios. Nesta terça-feira, a ex-número 1 do mundo passou pela italiana Flavia Pennetta (cabeça-de-chave número 11) por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/3. Na segunda rodada, Hingis terá pela frente a alemã Julia Schruff, que bateu a finlandesa Emma Laine por 2 a 0 (6/1 e 6/4). Outras três cabeças-de-chave também foram eliminadas logo de cara na Alemanha. A russa Elena Likhovtseva (9) perdeu para a espanhola Laura Pous por 2 sets a 0 - parciais de 6/4 e 6/3-, a chinesa Jie Zheng ganhou da francesa Nathalie Dechy (13) por 2 a 0 - parciais de 7/6 (7/4) e 6/2 - e a sérvia Ana Ivanovic (12) vencia a chinesa Na Li por 1 a 0 - parcial de 6/1 - quando teve que abandonar por causa de uma lesão. Pelo Torneio de Praga, na República Checa, a checa Lucie Safarova (cabeça-de-chave número 2) foi eliminada na estréia pela eslovaca Magdalena Rybarikova ao perder por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (3/7), 6/4 e 6/4. Em outros jogos do dia, a francesa Emilie Loit derrotou a polonesa Agnieszka Radwanska por 2 a 0 (6/2 e 6/4), a australiana Samantha Stosur venceu a sul-africana Natalie Grandin por 2 a 0 (duplo 6/2) e a italiana Maria Elena Camerin passou pela ucraniana Olga Savchuk por 2 a 0 (6/4 e 6/1).