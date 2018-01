Martina Hingis ganha outra e avança às semifinais no Catar A tenista suíça Martina Hingis derrotou, nesta quinta-feira, a russa Svetlana Kuznetsova por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (9/7) e 6/2, em 1 hora e 22 minutos -, manteve sua boa forma desde que voltou ao circuito profissional em janeiro e segue na luta pelo seu primeiro título em três anos. Atual número 44 do mundo, Hingis se classificou às semifinais do ATP de Doha (Catar) e terá pela frente a francesa Amelie Mauresmo, cabeça-de-chave número 1 e segunda do ranking mundial. No confronto contra a italiana Roberta Vinci, Mauresmo não teve trabalho para vencer por 2 sets a 0 - parciais de 6/4 e 6/0. Nos outros jogos das quartas-de-final do torneio, que distribui 600 mil dólares em prêmios, a russa Nadia Petrova (cabeça 2) bateu a chinesa Na Li por 2 sets a 0 - com um duplo 6/4 - e terá como rival na semifinal a japonesa Ai Sugiyama, que ganhou da alemã Julia Schruff também por 2 a 0 - parciais de 6/3 e 6/2.