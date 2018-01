Martina Hingis retorna ao circuito com vitória A suíça Martina Hingis retornou ao circuito profissional do tênis após três anos afastada, nesta segunda-feira, com uma fácil vitória sobre a venezuelana Maria Vento-Kabchi por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/1 -, em jogo válido pela primeira rodada do WTA de Gold Coast, na Austrália. Numa escala de 0 a 10, a tenista classificou seu retorno com uma nota 8. ?Dadas as circunstâncias, com o calor e depois de estar três anos sem jogar, daria 8 para minha atuação, sendo que um pouco mais em alguns momentos da partida. Não sei o que mais poderia fazer hoje melhor do que fiz. O resultado já diz tudo?, declarou Hingis, de 25 anos, que pretende realizar boa campanha no Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, que começará no dia 16. Outras favoritas também estrearam com vitória no torneio australiano. A italiana Francesca Schiavone, cabeça-de-chave número 2, bateu a chinesa Meng Yuan por 2 sets a 0 (6/2 e 6/3); a russa Dinara Safina, cabeça 3, derrotou a compatriota Evgenia Linetskaya também por 2 a 0 - 7/6 (7/0) e 6/0 -; a italiana Flavia Pennetta ganhou da russa Ekaterina Bychkova por 2 a 0 (6/2 e 6/4); e a espanhola Anabel Medina eliminou a norte-americana Ahsha Rolle com um duplo 6/3.