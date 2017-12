Martina Hingis se classifica às quartas-de-final na Suíça Ex-número um do mundo, a tenista suíça Martina Hingis garantiu vaga às quartas-de-final do Torneio de Tênis de Zurique, competição que distribui cerca de US$ 1,3 milhão em prêmios e conta pontos para o ranking da WTA, ao derrotar com tranqüilidade a francesa Nathalie Dechy por 2 sets a 0, com duplos 6/3. Agora, Hingis, atual número nove do mundo, vai enfrentar a vencedora do duelo entre a russa Svetlana Kuznetsova, número quatro da WTA, e a checa Jelena Jankovic. Ainda nesta quarta, os organizadores do Aberto da Austrália, competição que Hingis ganhou por três vezes (de 1997 a 1999), confirmaram que ela participará da edição de 2007 do torneio, que será disputado entre os dias 15 e 28 de janeiro. Em outro confronto pelo WTA de Zurique, a russa Maria Kirilenko também garantiu presença à próxima fase depois que a sua adversária, a francesa Tatiana Golovin, se retirou no primeiro set, quando vencia por 4 a 2, por causa de uma lesão.