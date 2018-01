Martina Hingis se classifica para semifinal em Indian Wells Num caso de volta que deu certo, a suíça Martina Hingis parte em busca de seu primeiro título desde que retomou o circuito em janeiro, depois de três anos de paralisação para cuidar de uma lesão no tornozelo. Ex-número 1 do mundo, avançou para as semifinais do WTA Tour de Indian Wells, ao derrotar a russa Dinara Safina - irmã de Marat Safin - por 6/3 e 6/3. Na rodada anterior, já havia conseguido um resultado ainda mais marcante, ao eliminar Lindsay Davenport, por 6/3, 1/6 e 6/2. ?Acho que estou mais relaxada agora?, disse Hingis. ?Estou enfrentando as melhores com muito mais tranqüilidade e sabendo o que fazer em quadra.? Desde que voltou ao circuito, Hingis vem em uma ascensão meteórica. Já ocupa a posição de número 32 do ranking da WTA e se levar o título de Indian Wells pode ficar entre as 20 primeiras e já se coloca como cabeça de chave nos principais torneios, o que evitaria de enfrentar as líderes nas primeiras rodadas. ?Ainda tenho muito pela frente, antes de pensar no título de Indian Wells?, contou Hingis. ?Estou preocupada apenas com a próxima partida?. A adversária das semifinais de Hingis sairá da partida entre a russa Maria Sharapova e a alemã Anna-Lena Groenfeld. Diante da russa, Hingis tem empate por 1 a 1. Ganhou em Tóquio e perdeu em Dubai, ambas partidas realizadas este ano. No masculino, o vice-campeão do Aberto da Austrália, o cipriota Marcos Baghdatis faz outra campanha marcante em um grande torneio, ao vencer o checo Tomas Berdych por 6/4 e 6/1.