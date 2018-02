Martina Hingis vence a primeira pelo Torneio de Doha Pela primeira rodada do Torneio de Doha, no Qatar, que distribui 600 mil dólares em prêmios e conta pontos para o ranking da WTA, a tenista suíça Martina Hingis não teve dificuldades para derrotar, nesta segunda-feira, a norte-americana Mashona Washington por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0. Também por 2 a 0, a sérvia Jelena Jankovic foi eliminada pela alemã Julia Schruff, com parciais de 6/2 e 7/5. A ucraniana Alona Bondarenko venceu a russa Vera Dushevina por 2 a 0, parciais de 7/6 (7/1) e 6/1. Já a chinesa Li Na passou pela russa Vera Zvonereva por duplo 6/4.