Martina Hingis vence duplas mistas no Aberto da Austrália A suíça Martins Hingis não saiu de mãos vazias do Aberto da Austrália. Ela venceu o título de duplas mistas ao lado do indiano Mahesh Bhupathi ao derrotar na final a dupla formada pelo canadense Daniel Nestor e pela russa Elena Lijovtseva, em parciais de 6-3 e 6-3. A jogadora havia reaparecido neste Grand Slam pela primeira vez desde que conquistou o tricampeonato do torneio, há quatro anos. Na categoria individual, a suíça havia alcançado as quartas de final, até ser derrotada pela belga Kim Clijsters (6-3, 2-6 e 6-4). Com o triunfo de hoje - seu primeiro em duplas mistas no Grand Slam -, Hingis atinge seu 15o título.