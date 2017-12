Martina Hingis vence italiana e avança no Torneio de Roma A tenista suíça Martina Hingis segue na sua luta pelo primeiro título após sua volta ao circuito profissional no início desta temporada. Nesta quinta-feira, a ex-número 1 do mundo derrotou a italiana Francesca Schiavone (cabeça-de-chave número 8) por 2 sets a 0 - com parciais de 6/0 e 7/5 - e avançou às quartas-de-final do Torneio de Roma, na Itália. A competição, realizada em quadras de saibro, distribui mais de um milhão e 300 mil dólares. No jogo entre duas cabeças-de-chave, a russa Elena Dementieva (5) bateu a alemã Anna-Lena Groenefeld por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6 (7/1), 3/6 e 6/1. Com mais facilidade, a italiana Romina Oprandi ganhou da russa Vera Zvonareva por 2 sets a 0 - com parciais de 6/0 e 6/1.