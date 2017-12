Martina Hingis vence na estréia de torneio na Polônia A suíça Martins Hingis estreou com vitória, nesta segunda-feira, no WTA de Varsóvia, na Polônia, que distribui 600 mil dólares em prêmios. Mesmo de volta às quadras após um mês se recuperando de uma lesão, Hingis mostrou um bom tênis para superar a russa Maria Kirilenko por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 7/6 (7/1). Com bons resultados desde seu retorno ao circuito profissional, a suíça já está entre as 30 melhores do mundo. Em outros resultados desta segunda, a checa Klara Koukalova derrotou a compatriota Iveta benesova por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4 - e a russa Anna Chakvetadze ganhou da sérvia-montenegrina Jelena Jankovic também por 2 a 0 - parciais de 7/5 e 6/3. No Torneio de Estoril, em Portugal, a italiana Flavia Pennetta eliminou a russa Elena Vesnina por 2 sets a 1 - parciais de 6/2, 2/6 e 7/6 (7/2) -, a argentina Mariana Díaz Oliva bateu a francesa Virginie Razzano também por 2 a 1 (3/6, 6/4 e 6/4) e a italiana Antonella Serra Zanetti passou pela russa Vera Dushevina com um duplo 6/4.