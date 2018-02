Martina Hingis vence na estréia pelo Torneio de Dubai A tenista suíça Martina Hingis começou sua campanha no WTA de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com uma fácil vitória sobre a indiana Sania Mirza por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 7/5 -, nesta terça-feira, em uma hora e 28 minutos de jogo. Na próxima rodada, Hingis (atualmente na 50ª posição no ranking mundial) enfrentará a russa Anastasia Myskina. Em outros jogos da rodada, a russa Maria Kirilenko derrotou a compatriota Nadia Petrova por 2 sets a 0 (6/4 e 6/1), a italiana Francesca Schiavone bateu a francesa Virginie Razzano por 2 a 0 (duplo 6/4), a ucraniana Kateryna Bondarenko passou pela checa Kveta Peschke por 2 a 1 - parciais de 6/7 (4/7), 6/3 e 7/6 (7/2) - e a russa Svetlana Kuznetsova eliminou a alemã Martina Muller por 2 a 0 (6/2 e 6/0).