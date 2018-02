Martina Hingis vence Sharapova e vai à final em Tóquio A tenista suíça Martina Hingis derrotou, neste sábado, a favorita Maria Sharapova, por 6/3 e 6/1, no Aberto Pan Pacific, em Tóquio, e chegou à sua primeira final desde que retornou ao circuito profissional de tênis. Ex-número um do mundo, Hingis conquistou o torneio do Japão em 1997, 1999, 2000 e 2002. Neste domingo, ela enfrentará a vencedora da partida entre a segunda pré-classificada, Elena Dementieva, e a número quatro, Anastasia Myskina.