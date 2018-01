Martina Navratilova se aposenta com título de duplas mistas A norte-americana Martina Navratilova dá adeus pela segunda vez à sua brilhante carreira profissional com o título de duplas mistas do US Open, conquistado ao lado de seu compatriota Bob Bryan. Na noite deste sábado, Navratilova e Bryan venceram na final a dupla formada pelos tchecos Martin Damm e Kveta Peschke por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. A tenista, que em outubro completa 50 anos, chegou ao profissionalismo em 1975 e ganhou seu primeiro título individual em 1983. A partir de então, a carreira de Navratilova foi uma das mais vitoriosas da história do tênis mundial feminino, com 167 títulos individuais, sendo 16 de Grand Slam, além de 177 nas duplas. "Só tenho palavras de agradecimento para todos os torcedores e as companheiras e companheiros que tanto me apoiaram quando decidi voltar à competição depois da minha retirada em 1994", afirmou Navratilova.