Martine Grael e Kahena Kunze começam teste da vela com 3º lugar

A dupla de velejadoras brasileiras Martine Grael e Kahena Kunze estreou este domingo na terceira posição na classe 49erFX, no Aquece Rio Regata Internacional de Vela, na Baía de Guanabara, último evento-teste da modalidade para os Jogos Olímpicos de 2016. A liderança é das italianas Giulia Conti e Francesca Clapcich, com 3 pontos perdidos.

Atuais campeãs mundiais, elas não começaram bem o dia, sendo desclassificadas da primeira regata após protesto da dupla francesa Sarah Steyaert e Aude Compan. Depois, conseguiram um terceiro e um segundo lugares. "Na primeira regata estávamos nos adaptando, nos aquecendo, faz parte. Foi bom que depois conseguimos esfriar a cabeça e obter dois bons resultados", disse Kahena.

Na classe 470 feminina, Fernanda Oliveira e Ana Luiza Barbachan começaram com um 12º lugar. Mas depois se recuperaram ao obterem uma quarta posição. No geral, ficaram na sexta colocação, com 16 pontos perdidos. A liderança é das chineses Shasha Chen e Haiyan Gao, com 4 pontos perdidos. Na versão masculina, Henrique Haddad e Bruno Bethlem ocupam a 10ª posição após um sétimo e um 16º lugares. Eles somam 23 pontos perdidos, contra sete dos líderes australianos Mathew Belcher e William Ryan.

Na RS:X, o Brasil ocupa a oitava posição tanto no masculino quanto no feminino. Ricardo Winicki, o Bimba, obteve um quinto lugar, 14º (descartado) e um 11º, somando 39 pontos perdidos. O chinês Aichen Wang segue na ponta, com nove. Patricia Freitas soma 40 pontos perdidos depois de chegar em quinto, nono e 11º. O primeiro lugar pertence à francesa Charline Picon, com 17 pontos perdidos.

Na Laser, Robert Scheidt teve um dia ruim, com um 20º e um 26º (descartado). Ele ocupa a nona posição, com 29 pontos perdidos. O croata Tonci Stipanovic lidera com quatro pontos perdidos. Na Laser Radial, Fernanda Decnop é a oitava com 26 pontos perdidos após obter um nono e um 13º (descartado) neste domingo. Esposa de Robert Scheidt, a lituana Gintare Scheidt está na frente, com 12 pontos perdidos.

Na 49er, foram realizadas duas das três regatas previstas. Assim, a organização do evento-teste realizará quatro disputas nesta segunda-feira. Marco Grael e Gabriel Borges obtiveram um 11º e um 7º lugares, encerrando o dia na sétima posição, com 18 pontos perdidos. A liderança é dos espanhóis Diego Botín e Iago Lopez Marra, com 5.

Na Finn, Jorge Zarif ocupa a 14ª colocação após chegar em 11º e 14º. Ele soma 25 pontos perdidos, contra 3 do líder, o holandês Pieter-Jan Postma. Na Nacra 17, Samuel Albrecht e Isabel Swan estão em 15º, depois de obterem um 15º (descartado), um 14º e outro 15º. A dupla soma 29 pontos perdidos. O primeiro lugar é de Gemma Jones e Jason Saunders, da Nova Zelândia, com 4 pontos perdidos.