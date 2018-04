Martinez joga no Beira-Rio

Depois de ver os titulares do Palmeiras serem derrotados por 3 a 0 no coletivo de quarta-feira, o técnico Caio Júnior resolveu mexer no time e irá escalar três volantes na partida contra o Internacional, domingo, no Beira-Rio. Martinez ganhou a vaga de Deyvid e irá atuar ao lado de Makelele e Pierre. Dessa forma, acredita o treinador, a equipe ficará menos vulnerável. Para Martinez, a alteração tática definida por Caio Júnior não significa necessariamente opção por postura mais defensiva e, jogo decisivo para as pretensões do Palmeiras brigar por vaga na Libertadores. ''''Tivemos agora menos o exemplo da seleção brasileira. O Josué entrou no lugar do Ronaldinho e nem por isso a equipe parou de criar chances'''', comparou. Martinez foi um dos destaques do Palmeiras em boa parte do Campeonato Brasileiro, mas perdeu espaço depois de sofrer fratura no osso da face, no dia 30 de setembro, no empate com o América, em Natal. ''''Fiquei muito tempo parado e quando voltei estava ainda com um pouco de receio'''', afirmou. ''''O Caio conversou comigo e disse que eu ficaria como opção.'''' Apesar da mudança na formação titular e da ausência de Valdivia no time reserva - entrou só na parte final -, a equipe principal voltou a apresentar a dificuldade. Contra o Internacional, os jogadores garantem, vai ser diferente. ''''Um coletivo não serve de parâmetro para o jogo'''', advertiu o volante Pierre. ''''Estamos corrigindo algumas coisas e vamos jogar para vencer o Inter.'''' Pierre e Martinez eram dois dos jogadores mais felizes do elenco alviverde ontem. Ao lado de Diego Cavalieri e Valdivia, foram incluídos na lista dos 33 melhores do Brasileiro. O técnico Caio Júnior também foi lembrado pela relação preparada pela CBF. ''''Isso mostra que o nosso ano está sendo bom'''', observou Martinez. ''''É o reconhecimento do trabalho. Mas a torcida não quer saber disso, não. Quer saber é da vaga na Libertadores.'''' Para continuar forte na luta por vaga, o Palmeiras precisa vencer no Beira-Rio, feito que não consegue desde o Brasileiro de 1997. É o desafio adicional para Caio Júnior e seus jogadores.