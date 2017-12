Mary Pierce sofre lesão no joelho e terá de ser operada A tenista francesa Mary Pierce terá de se submetida a uma cirurgia no joelho esquerdo por causa de uma lesão no ligamento cruzado anterior, sofrida no fim da partida desta quinta-feira contra a russa Vera Zvonareva, pelas oitavas-de-final do WTA Tour de Linz, na Áustria. Pierce já havia vencido o primeiro set por 6/4 e ganhava o segundo por 6/5, depois de perder três match points. Numa jogada, ela caiu ao tentar se apoiar no joelho e teve de ser levada de maca. Segundo informações do hospital, ela saiu durante a madrugada, sem receber alta, e deve viajar para a França para dar seqüência ao tratamento. Aos 31 anos, Pierce teve uma temporada difícil, por causa de seguidas contusões no pé direito, e disputou apenas oito torneios, caindo para o 29.º lugar do ranking mundial. Seu melhor resultado no ano foi o vice-campeonato no Indoor de Paris, em fevereiro, derrotada na final pela compatriota Amelie Mauresmo.