Mascherano sofre lesão e deve desfalcar Barça contra PSG na Liga dos Campeões

Mascherano sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda no fim da partida contra o Atlético, que terminou em 1 a 1 e deu ao time catalão a vaga na final da Copa do Rei. Curiosamente, o argentino entrou em campo somente aos 17 minutos do segundo tempo. Mas, mesmo com pouco tempo no gramado, deixou a partida com dores.

Nesta quarta, exames constataram a lesão muscular, o que deixou o zagueiro fora do treino. Nesta temporada, Mascherano disputou 26 dos 35 jogos disputados pelo Barcelona em todas as competições.

Com a lesão muscular, o argentino é baixa praticamente certa para o jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. O primeiro duelo com o PSG será na próxima terça, no Parque dos Príncipes, em Paris. A partida da volta está marcada para o dia 8 de março.