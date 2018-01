Maskaev vence e mantém título mundial dos pesados O pugilista russo Oleg Maskaev manteve o título dos pesados do Conselho Mundial de Boxe (CMB), ao derrotar o ugandense Peter Okhlelo, por pontos, após 12 assaltos, neste domingo, em Moscou. Os três jurados foram unânimes: 120-107 (duas vezes) e 117-110. Maskaev, de 37 anos, fez neste domingo a primeira defesa do título conquistado em agosto, quando derrotou o norte-americano Hasim Rahman, por nocaute no 12º round. Assim, ele somou a 34ª vitória, em 39 duelos. Já Okhello, de 34 anos, que mora no Japão, perdeu pela quinta vez, depois de 23 combates. O próximo desafiante de Maskaev sairá do confronto entre James Toney e Samuel Peter, que se enfrentam em janeiro de 2007.