Maskaev vence por nocaute e conquista o título dos pesados O pugilista Oleg Maskaev, do Casaquistão, conquistou na madrugada deste domingo (horário de Brasília) o título da categoria peso pesado do Conselho Mundial de Boxe (CMB) ao vencer por nocaute o norte-americano Hasim Rahman. A luta foi realizada no Ginásio Thomas & Mack Arena, em Nevada, em Las Vegas (EUA). Apesar da vitória, Maskaev só conseguiu definir o combate no 12º assalto. Agora, os Estados Unidos não possuem nenhum campeão da categoria nas principais entidades de boxe. O russo Nikolai Valuev é campeão pela Associação Mundial de Boxe (AMB), o bielo-russo Sergei Lyakhovich tem o título da Organização Mundial de Boxe (OMB), enquanto o ucraniano Wladimir Klitschko detém o cinturão da Federação Internacional de Boxe (FIB). Ex-tenente do exército russo, Maskaev está com 33 anos e agora soma 33 vitórias em 38 combates, com 26 nocautes. Já Rahman possui 41 vitórias e cinco derrotas. O novo campeão mundial adquiriu cidadania norte-americana há dois anos. Ele mora em Staten Island. "Eu me orgulho de onde venho, mas me considero meio russo, meio norte-americano. Esta é uma mensagem para todos: boxeadores da Europa são fortes", comentou.