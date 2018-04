Massa chega ao Brasil sob desconfiança O fraco resultado de Felipe Massa em Abu Dabi lança dúvidas sobre seu desempenho no GP do Brasil no próximo dia 27. Massa, que ficou em quinto lugar no circuito de Yas Marina, vem para o Brasil com a responsabilidade de repetir as boas posições conquistadas em 2006 e 2008, quando venceu a prova. Na etapa de São Paulo, o piloto vai dispor do mesmo aerofólio da última corrida, porém reforçado. A Ferrari já está testando as mudanças de 2012 para os carros. "Acreditamos que nos permite ser cerca de três décimos de segundo mais rápidos por volta", disse Felipe Massa.