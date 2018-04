Massa cria nova categoria no País

Felipe Massa regularmente diz: "O Brasil precisa fazer alguma coisa para criar uma categoria-escola a fim de receber os meninos que saem do kart. Há o risco de não existir mais renovação de pilotos." Desde o fim da Fórmula Renault, em 2006, quem sai do kart tem como única opção real de monoposto carros com os pneus expostos, a Fórmula 3, mas o salto é muito grande. Como ninguém se mexeu para preencher esse espaço, Massa tomou a iniciativa: vem aí a Fórmula Future Fiat. O evento vai se chamar Racing Festival. Junto do campeonato da categoria de monopostos destinada a formar jovens de talento no automobilismo haverá o Trofeo Linea, com o modelo Linea da Fiat e motor de 215 cavalos. Massa não conduzirá pessoalmente o Racing Festival, em razão dos seus compromissos profissionais com a Ferrari na Fórmula 1, mas é o idealizador e o padrinho da competição. Eduardo Massa, Dudu, seu irmão, o pai, Luis Antonio, e o empresário Carlos Romagnoli, já associado à família no Desafio das Estrelas, evento de kart, comandarão o desafio. O objetivo da Fórmula Future Fiat é oferecer o mesmo equipamento e condições para todos os pilotos, a fim de selecionar os mais capazes efetivamente. "Se o Felipe na sua época de kartista tivesse à disposição uma competição como essa teria sido mais fácil dar sequência a sua carreira", diz Dudu. "Estamos entusiasmados com a possibilidade de oferecer algo em que o piloto precise apenas do capacete, macacão e de um investimento não elevado, em termos de automobilismo, para começar. O restante é por nossa conta", explica Luis Antonio. O modelo do evento é semelhante ao da FIA para a Fórmula 2, criada neste ano, e a Fórmula Academy, na França. Não há equipes. Os organizadores disponibilizam o carro, um mecânico e alguns engenheiros conversam com todos os pilotos para compreender o que desejam modificar no acerto. "O carro é bastante avançado, produzido pela Signatech, da França, com motor Fiat de 150 cavalos. Dá para aprender bastante", comenta Dudu. O calendário de 2010 prevê seis etapas duplas. Uma corrida no sábado, com cerca de 35 minutos de duração, e outra no domingo, um pouco mais curta, e com o grid entre os oito primeiros invertido, a exemplo da GP2. O vencedor do sábado larga em oitavo e o oitavo na pole position. O Trofeo Linea também terá duas provas. Uma temporada na Fórmula Future Fiat custará entre R$ 250 mil e R$ 300 mil, menos da metade do necessário para iniciar a carreira na Europa. O Racing Festival será lançado oficialmente na quarta-feira, em São Paulo.