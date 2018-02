Massa, do kart para a igreja Não foi o resultado que Felipe Massa e Rubens Barrichello esperavam. Ontem, na sessão que definiu o grid da 11.ª edição das 500 Milhas de Kart da Granja Viana, a equipe de Massa, formada também por João Paulo Bertuccelli e Rubens Carrapatoso, conseguiu o terceiro tempo. Em seguida ao treino, Massa foi para casa a fim de preparar-se para o casamento, ontem mesmo. A equipe de Rubinho, com dois karts, foi pior, 13.º e 15.º lugares. O pole é o kart dos pilotos André Nicastro, Sérgio Jimenez, Mario Romancini, Felipe Lapenna, Pedro Rodrigues, Beto Monteiro e Osman Galid, com a marca de 56s915, e a segunda no grid é a formação liderada por Osvaldo Negri Jr. Nelsinho Piquet colocou seus três karts dentre os 15 melhores. Ele larga em sexto, enquanto a escuderia de Christian Fittipaldi sai em 12.º. A largada será hoje, à meia-noite, e a chegada, amanhã, por volta das 11 horas.