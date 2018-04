Massa fica satisfeito com treinos: 'O dia foi bom' Felipe Massa foi o melhor entre os pilotos brasileiros nos primeiros treinos livres do GP do Brasil de Fórmula 1, nesta sexta-feira, em Interlagos. Com a Ferrari, ele terminou o dia com o sexto tempo mais rápido. Mas disse acreditar que o resultado não sirva como grande referência para a sessão de classificação, que acontece neste sábado.