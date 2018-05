Massa lidera treino para 500 Milhas da Granja Viana Felipe Massa deu nesta sexta-feira mais uma demonstração de que está recuperado do acidente que sofreu no treino para o GP da Hungria. O piloto da Ferrari conquistou a pole para a corrida que decidirá, às 10 horas de sábado, o grid de largada para as 500 Milhas de Granja Viana, mais tradicional evento do kart no Brasil.