Massa luta para se adaptar às mudanças

Massa admite que se acostumar às novidades no volante tem dado um certo trabalho. "Fora os comandos que já existiam, agora você tem os botões para comandar o kers (sistema que gera energia a partir do uso dos freios) e a asa traseira", contou em entrevista via satélite para um de seus patrocinadores. As novidades, segundo o brasileiro, devem aumentar o número de ultrapassagens na Fórmula 1, mas exigir muito mais atenção, rapidez de raciocínio e habilidade dos pilotos, que terão de decidir o melhor momento para usar os novos recursos.

Massa diz que é difícil, nesta altura, apontar favoritos para a temporada, apesar de considerar a Red Bull no páreo após o título de 2010. "Muitas coisas mudaram e muitas equipes têm chance. Vai depender da equipe que encontrar uma peça que funcione melhor."

O piloto, no entanto, se diz satisfeito com o desempenho de sua Ferrari, especialmente pelo fato de ter conseguido completar muitas voltas nos treinos em Jerez de La Frontera e Barcelona. Espera conseguir mais nos próximos dias, na capital catalã.