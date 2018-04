Massa: 'Treino poderia ter sido um pouquinho melhor'

Felipe Massa, da Ferrari, foi o melhor dos brasileiros nos primeiros treinos livres do GP do Brasil. Pela manhã ficou em quinto lugar, 1min14s507. À tarde, foi o sexto, 1min13s559. No entanto, acredita que o resultado não sirva como grande referência para o treino de hoje à tarde. "O dia foi bom. A gente experimentou trocar umas coisas no carro (asas dianteira e asas traseira). Então, não consegui trabalhar só no acerto", explicou. "Poderia ter sido um pouquinho melhor em termos de tempo, mas serviu para entender tudo e pegar as asas e tudo o mais que deu certo para amanhã (hoje)."

Depois de ficar em 12.º lugar na segunda sessão de treinos livres, tempo de 1min14s931, Bruno Senna promete bastante trabalho para melhorar o desempenho de sua Lotus Renault. "A gente precisa mudar um pouquinho a estabilidade em estado de curva e trabalhar um pouco melhor o balanço do carro", avalia.

Sem se abalar com a incerteza sobre seu futuro, Rubens Barrichello classificou seu desempenho no primeiro dia de treinos como "muito normal". O piloto da Williams registrou o 13.º e o 18.º tempo. Espera melhorar hoje. "Tem que ter uma evolução. Vamos contar com um motor mais novo. Acho que vamos brigar pela posição do primeiro treino (13.º lugar)".

Outro brasileiro na pista foi Luiz Razia, que fez testes com a Lotus - 20.º tempo, 1min17s595. "Eu estava tranquilo e foi muito bom mesmo. Gostei do meu desempenho e estou contente. Andar em Interlagos de F-1 é sensacional, minha primeira vez, mas foi especial. Nunca vou esquecer."