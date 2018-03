Massenzi é campeão brasileiro de Saltos Com a participação de 400 conjuntos, terminou neste domingo, no Clube Hípico de Santo Amaro, os Campeonatos Brasileiros de Salto de Mini-Mirins e Jovens. Pela Categoria de Jovens Cavaleiros, o campeão foi o cavaleiro Carlos Eduardo Massenzi Filho, com Equistro Urie Itapuã, com apenas 5,93 pontos perdidos. Pela Categoria de Mini-Mirins, o destaque foi a amazona Bruna de Castro, com Jybe Apuã, que levou a medalha de ouro, sem nenhum ponto perdido.