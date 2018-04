Massu brilha nas quadras de Atenas Nicolas Massu está vivendo a melhor semana da carreira. Aos 24 anos, o chileno teve nova grande atuação, nesta sexta-feira, e venceu o norte-americano Taylor Dent por 2 sets a 0 (7/6 e 6/1). O tenista decidirá o título com Mardy Fish, dos Estados Unidos, que derrotou, de virada, o também chileno Fernando Gonzalez por 2 a 1 (3/6, 6/3 e 6/4). O jogo está marcado para domingo, às 11 horas (de Brasília). "Para mim, parece um sonho. Eu só estou a um passo do ouro", declarou Massu, em concorrida entrevista coletiva. O jogador, que não vinha atraindo a simpatia do público por reclamar demais do juiz e demonstrar mau humor, acabou minimizando a imagem negativa com desempenho de altíssimo nível. Foi, nesta sexta-feira, bastante aplaudido pelos torcedores por sua determinação. "Ele jogou muito bem", reconheceu Dent. A façanha de Massu, porém, não pára por aí. Ao lado de Fernando González, disputará o ouro também na chave de duplas. Neste sábado, por volta das 14horas de Brasília, os chilenos duelarão com os alemães Nicolas Kiefer e Rainer Schuettler. "Eu sempre pensei em ganhar medalhas em simples e em duplas. Confesso que estou fisicamente esgotado, mas vou lutar pelo ouro?, avisou Massu. O confronto mais difícil de Massu foi justamente com Gustavo Kuerten, na segunda-feira, pela primeira rodada do torneio olímpico. Ele bateu o brasileiro no terceiro set por 6/4, aproveitando a única chance que teve de quebrar o serviço. Na disputa pelo bronze da chave de simples, Dent e González jogam a partir das 11 horas deste sábado, na quadra central.