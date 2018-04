Massu: dois títulos em menos de 24h O chileno Nicolas Massu conquistou sua segunda medalha de ouro em menos de 24 horas, neste domingo, ao vencer a final do tênis masculino individual. Ele superou na final o norte-americano Mardy Fish por 3 sets a 2, parciais de 6/3, 2/6, 3/6, 6/3 e 6/4. Esta também foi a segunda medalha de ouro na história olímpica do Chile. A primeira viera justamente com Massu, que, em parceria com Fernando Gonzáles, havia conquistado o título da chave de duplas da competição.