Match point para Cacá Bueno

Cacá Bueno tem, hoje, em Jacarepaguá, no Rio, o primeiro match point para ser bicampeão da Stock Car. O piloto da RC, com Mitsubishi, lidera a classificação com 272 pontos, 25 a mais que Thiago Camilo, da Vogel, com Chevrolet. Há 25 pontos em disputa na 11ª e penúltima prova da temporada. A última etapa será dia 9, em Interlagos. Rodrigo Sperafico, da Action Power, com VW, 242 pontos, e Felipe Maluhy, da Avallone, com Mitsubishi, 227, ainda podem conquistar o título no playoff. A chuva pode ser uma variável na corrida de hoje, às 11 horas (com TV Globo): os treinos foram realizados com pista molhada. Cacá lembrou que a chave para poder lutar pelo campeonato é a regularidade. "Sempre disse isso, em especial nas quatro corridas do playoff. "A possibilidade de ser campeão, comentou, passa por sua cabeça: "Gostaria de definir o título no Rio, onde moro, e numa pista de que gosto muito, mas minha preparação será a mesma de outras provas." Os seis outros pilotos classificados para o playoff não têm mais chance de título: Ingo Hoffmann, 222, Ricardo Maurício, 221, Daniel Serra, 216, Marcos Gomes, 215, Valdeno Brito, 212 e Hoover Orsi, 211. Outra disputa importante é entre equipes. O assunto é polêmico: a organização da Stock Car determinou que vão correr na chamada Série A, em 2008, quando a Rede Globo transmitirá todas as etapas ao vivo, apenas as 16 primeiras colocadas este ano mais a campeã da Stock Light. Na sessão classificatória de ontem, Ricardo Sperafico, com Peugeot, estabeleceu a pole, seguido por Ricardo Maurício. Os primeiros no playoff não foram bem: o líder Cacá Bueno larga em 16º e Thiago Camilo, em 15º.