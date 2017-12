Match Race reúne estrelas do iatismo Os maiores nomes da vela disputam, de sexta a domingo, o título do Match Race Brasil, torneio de barco contra barco, na Baía da Guanabara, no Rio. Torben Grael ganhou duas etapas e lidera a competição (20 pontos), seguido por Alan Adler (14 pontos) e Robert Scheidt (12 pontos). Serão 12 regatas amanhã, a partir das 11 horas. O barco de Torben, dono de seis títulos mundiais e de quatro medalhas olímpicas, faz a primeira prova contra Joca Signorini, pré-convocado para a equipe olímpica na classe Finn. Alan Adler, campeão mundial da Star em 1989, enfrenta Scheidt, campeão olímpico, hexacampeão mundial e tricampeão pan-americano da Laser.