Matheus Inocêncio é bronze na Áustria O brasileiro Matheus Inocêncio ficou com a medalha de bronze nos 110 metros com barreiras (13s47) no Grand Prix de Atletismo de Linz, Áustria. O norte-americano Terrence Trammell (13s24) venceu a prova, seguido pelo compatriota Ron Bramlett (13s40). O outro brasileiro na prova, Redelen dos Santos, não terminou.